Москва, 24 марта 2020, 19:28 — REGNUM Возможность переоборудования лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций для изоляции и лечения граждан, заболевших COVID-2019 поручило рассмотреть правительство РФ Роспотребнадзору, Минздраву Фонду социального страхования РФ в регионах. Поручение было дано 24 марта по итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Указанные ведомства рассмотрят возможность использования и переоборудования подведомственных им санаториев, а также центров для лечения и реабилитации для изоляции и оказания медицинской помощи гражданам, заболевшим COVID-2019.
Ранее ИА REGNUM сообщало о совещании, посвящённом вопросам мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране, которое провёл президент РФ Путин с членами правительства России.
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