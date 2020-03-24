Санкт-Петербург, , 19:43 — REGNUM Компании в Петербурге испытывают нехватку расходных материалов из-за рубежа для производства дезинфицирующих средств. Об этом представители фирм сообщили на совещании в петербургской администрации с губернатором Александром Бегловым.

Как уточняют в Смольном, Беглов отметил возросший спрос на антисептические препараты, в связи с чем нужно увеличивать объемы их выпуска, и правительство Петербурга готово помочь компаниям расширить производства, в том числе обратиться в федеральный центр.

«На сегодняшний день компании испытывают трудности с поставкой из-за рубежа комплектующих материалов. Вместе с тем, торговые сети грозят производителям штрафами за задержку поставок», — добавляют в Смольном.

Беглов обещал учесть предложения и пожелания, чтобы внеплановые поставки имели преференции по срокам.

Накануне губернатор посетил фармацевтическую компанию «Росбио» и обсудил возможности увеличения поставок на российский рынок антисептических средств, которые там производят, включая «Хлоргексидин» и еще более 20 наименований.

Участники совещания обратили особое внимание, что эффект от дезинфицирующей обработки спецсредствами будет намного больше, если сначала просто помыть поверхность водой с мылом.