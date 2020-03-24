Тбилиси, , 19:00 — REGNUM Число зараженных коронавирусом в Грузии на 19:00 часов 24 марта выросло до 70 человек. 1 случай подтвержден у пациента Тбилисской инфекционной больницы. По информации медицинского директора больницы Марины Эзугбая, он относится к так называемому «американскому кластеру» и контактировал с грузинской семьей, путешествовавшей по США.

Новый пациент не вступал в активные контакты с сотрудниками, так как признаки заболевания у него, точнее у нее, так как заразившейся оказалась женщина, выявились, когда она уже находилась в режиме самоизоляции у себя дома. Поэтому Марина Эзугбая надеется, что в связи с этой пациенткой новых фактов инфицирования зафиксировано не будет.

Что касается троих новых инфицированных, которые помещены в другие клиники, они заразились в результате контактов с ранее заболевшей коронавирусом жительницы Марнеули. Более подробной информацией об этих пациентах Марина Эзугбая не владеет.

Как сообщает правительственный сайт https://stopcov.ge/, на 24 марта в Грузии подтверждено уже 70 случаев коронавируса, из них выздоровели 9 человек. Утром на сайте фиксировалось 66 инфицированных, позднее добавился еще один случай. Двое из этих 70 выявленных в Грузии инфицированных пациентов оказались гражданами Австрии и 23 марта вечером спецрейсом были отправлены на родину. 4055 человек находятся в карантине, а 252 пациента — в стационарах под наблюдением врачей.