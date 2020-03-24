Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Сбои в работе Twitter отметили пользователи нескольких стран мира. Об этом 24 марта можно узнать из данных мониторингового сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Первые сигналы о сбое в работе Twitter стали отмечаться пользователями около 17:28 мск. Чаще всего жалобы поступали от пользвателей из США и Великобритании, а также из Австрии, Японии, Бразилии и других стран.

Подавляющая часть пользователей отметила сбои в работе веб-сайта (81%), проблемы с работой приложения для iPhone и iPad возникли у 10% пользователей, 7% пожаловались на трудности с авторизацией.

Ранее ИА REGNUM отмечало глобальный сбой в работе Instagram и Facebook.

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