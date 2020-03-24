Гавана, , 18:39 — REGNUM Второй гражданин РФ, находящийся на Кубе, оказался инфицирован SARS-CoV-2, сообщили 24 марта в кубинском минздраве.

Уточняется, что новым коронавирусом заразилась 60-летняя российская гражданка, приехавшая на Кубу 15 марта. До этого она побывала в Доминиканской Республике.

Женщина 18 марта плохо себя почувствовала и обратилась за медицинской помощью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай коронавируса у российского гражданина на Кубе выявлен 23 марта. Мужчине 45 лет, он находится под наблюдением врачей.

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