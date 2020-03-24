Москва, , 18:24 — REGNUM Отмена платных парковок — одна из наиболее эффективных мер по борьбе с коронавирусом в Москве, на которую столичные власти, скорее всего, не пойдут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Отмена платных парковок — последнее, о чём подумали московские власти при борьбе с коронавирусом, однако не стоит недооценивать эффективность этой меры. Сейчас Россия ведет неоднозначную борьбу с COVID-19: в целом массового заболевания нет, но и статистика пока не показывает спад: в день в стране заражается по 50−70 человек», — сказал эксперт.

По его словам, платные парковки вынуждают людей пользоваться метро, что приводит к распространению вируса. Социальное дистанцирование — самая эффективная мера, и отмена платной парковки поможет в борьбе за здоровье москвичей.

«В Москве же мы наблюдаем ряд неэффективных мер: до сих пор не приходит распоряжений в обязательном порядке перейти на удаленную работу, отчего сотрудники крупных корпораций вынуждены каждый день на общественном транспорте добираться на метро, а жители Подмосковья рискуют, как и в подземке, так и в электричках и автобусах. При этом власти города не делают ничего, чтобы обезопасить горожан от коронавируса», — заявил Манкевич.

Любой, кто приехал из дома на метро, уже потенциально опасен для офиса, считает глава РАСПП. Пассажиропоток общественного транспорта Москвы за последнюю неделю упал на 40%, однако этого недостаточно. Именно поэтому отмена платы за стоянки в центре Москвы стало бы эффективной мерой. Тем более, что сейчас граждане преимущественно едут в центр по работе, ведь многие развлекательные заведения временно приостановили работу.

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