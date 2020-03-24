Сеул, , 18:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином ситуацию с пандемией коронавируса и сотрудничество двух стран в борьбе с этой напастью. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба президента Южной Кореи.

В пресс-службе Мун Чжэ ина заявили, что разговор состоялся по запросу американской стороны.

Лидеры США и Южной Кореи поделились в разговоре беспокойством по поводу распространения коронавирусной инфекции по всему миру. Также Трамп и Мун Чжэ Ин обменялись мнениями о планах сотрудничества США и Южной Кореи в преодолении этой проблемы.

Кроме того президенты двух стран отметили, что соглашение Вашингтона и Сеула о валютном свопе на сумму $60 млрд, которое недавно было заключено, оказалось очень своевременной мерой, которая помогает стабилизировать международный финансовый рынок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Южной Кореи власти смогли справится с распространением коронавируса, используя жесткие меры карантина, а также опираясь на сильную систему здравоохранения.