Стокгольм, , 07:21 — REGNUM В настоящее время власти Швеции не планируют закрывать горнолыжные курорты страны, столь любимые многими жителями Европы. Они продолжат работать во время Пасхи, согласно заявлению директора Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохана Карлсона. Однако в тоже время главный медик страны предостерег шведов от ненужных поездок на Пасху из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 24 марта сообщила шведская служба SVT Nyheter.

«Пасха — это большой туристический уик-энд, но что касается путешествий, то существуют риски. Любой, кто планирует путешествовать, должен задуматься — стоит ли это того?», — поделился Йохан Карлсон.

Сообщается, что Агентство общественного здравоохранения Швеции уже провело соответствующее обсуждение с административным советами округов Швеции, расположенными в регионах, прилегающих к горной цепи. Разговор касался различных мер по снижению риска распространения инфекции COVID-19, когда ожидается, что все больше и больше людей будут собираться на горнолыжных курортах во время пасхальных выходных.

«У нас была хорошая дискуссия с SLAO (прим.: Шведская организация горнолыжных курортов), которая разработала всеобъемлющий комплексный план по снижению рисков заражения на горнолыжных склонах. Многое из этого на самом деле уже сделано», — добавил Карслон.