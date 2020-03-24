Багдад, 24 марта 2020, 18:18 — REGNUM Более 300 случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Ираке. Об этом сообщила 24 марта пресс-служба министерства здравоохранения страны.
По официальным данным, на сегодняшний день в стране выявлено 316 случаев заражения коронавирусом, из них 75 случаев полного излечения, 27 случаев летального исхода.
Отмечается, что за двое суток количество заразившихся возросло почти на сто человек. В ведомстве отметили снижение роста случаев заражения. По мнению специалистов минздрава, его удалось достичь благодаря прогрессу в соблюдении комендантского часа в большинстве регионов страны.
Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении действия комендантского часа властями Ирака по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса.
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