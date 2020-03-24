Каир, , 18:15 — REGNUM Комендантский час вводится в Египте с 25 марта, сообщил 24 марта журналистам египетский премьер-министр Мустафа Мадбули.

По словам Мадбули, комендантский час будет действовать с 19:00 до 06:00 (время местное) в течение двух недель. В указанное время людям запрещено передвигаться по дорогам общего пользования.

Учреждения торговли будут работать не позже, чем до 17:00 (время местное). Ни в пятницу, ни в субботу они должны быть закрыты.

В стране закрываются развлекательные заведения. Учебные заведения пока будут продолжать функционировать. Все эти меры приняты в рамках борьбы с распространением нового коронавируса.

Напомним, Египет в Африке находится на втором месте по числу инфицированных вирусом SARS-CoV-2 после ЮАР. В Египте вирус выявлен у 366 человек, 19 человек скончались.

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