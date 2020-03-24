Москва, , 18:00 — REGNUM Домашние животные не являются переносчиками коронавируса. Об этом журналистам заявил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский в ходе брифинга в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Он подчеркнул, что на время самоизоляции можно отдать животных на передержку, если нет возможности ухаживать за ними, и при этом сами животные не являются «фактором передачи инфекции».

Смоленский также напомнил, что выход на прогулку с собакой в условиях самоизоляции является нарушением карантинного режима.