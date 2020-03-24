Женева, Швейцария, , 18:00 — REGNUM Предположение, что США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса нового типа, высказала 24 марта пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

Как пояснила Харрис, в США сейчас наблюдается значительной ускорение роста случаев заражения коронавирусом нового типа, поэтому у страны есть потенциал стать новым очагом пандемии.

По данным на 23 марта в США насчитывалось более 42 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них случаев летального исхода зафиксировано более 500.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении президента США Дональда Трампа, который высказал уверенность в том, что законодатели США должны принять пакет стимулирующих социальных и экономических мер на $2 трлн, которые направлены на преодоление последствий пандемии нового типа коронавируса.

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