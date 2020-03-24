Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM В Петербурге Роспотребнадзор запретил до 30 апреля плановую госпитализацию в стационары из-за коронавируса. Постановление регионального управления было принято 24 марта и подписано главой управления Наталией Башкетовой, передает корреспондент ИА REGNUM.

В документе сказано, что меры связаны «с продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире и угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

До 30 апреля также запрещены плановое посещение поликлиник, плановая диспансеризация, плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные осмотры по отдельным профессиям.

Запрещена и плановая вакцинация как взрослых, так и детей, а также запрет касается планового восстановления в санаториях, если людей направляют туда не из больниц.

Поликлиники должны, согласно документу, в приоритет поставить оказание на дому помощи больным с лихорадкой (высокой температурой) и респираторными симптомами, особенно прибывшим из-за рубежа или лицам старше 60 лет.

«В случае необходимости усилить выездную амбулаторную службу дополнительным медицинским персоналом», — постановило управление Роспотребнадзора.

Комитет по здравоохранению должен будет подготовить все медицинские организации к забору тестов на коронавирус у больных респираторными заболеваниями, а также обеспечить их средствами защиты и дезинфекции.

При подозрении на COVID-2019 пациентов необходимо будет немедленно перевести в инфекционный стационар.

Ведомство требует тщательного мониторинга обращений по линии ОРВИ и пневмонии, а также протестировать на коронавирус всех пациентов, у кого пневмония протекает тяжело. Напомним, по состоянию на 24 марта в России зафиксировали 57 новых случаев заболевания, пять из них — в Петербурге, всего в РФ число заболевших достигло 495.

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