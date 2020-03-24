Москва, , 17:50 — REGNUM Посольство РФ в Таиланде посоветовало гражданам РФ покинуть территорию Таиланда до объявления в этой стране режима чрезвычайного положения. Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.

В посольстве напомнили, что с 26 марта в Таиланде вводится чрезвычайное положение сроком на один месяц. В этой связи гражданам РФ посоветовали воспользоваться оставшимся временем «для возвращения на родину в ближайшие дни».

Ранее власти Таиланда объявили о грядущем режиме ЧП с 26 марта. Данный режим даёт широкие возможности премьер-министру для изменения повседневной жизни в стране.