Москва, , 17:43 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе посещения больницы в московском поселке Коммунарка, где находятся зараженные коронавирусом, облачался в специальный защитный костюм с респиратором. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что Путин решил посетить больных коронавирусной инфекцией, которые находятся в больнице в Коммунарке. Для этого глава государства облачился в специальный защитный костюм, надел респиратор и бахилы.

Заболевших Путин спрашивал об их самочувствии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России на сегодняшний день зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только один их случаев врачи оценивали как тяжелый. Это пациент с избыточной массой тела и хроническими заболеваниями. Но врачам удалось его стабилизировать.