Нижний Новгород, , 17:42 — REGNUM В Нижегородской области временно приостановят работу всех фитнес-центров, аквапарков, других объектов физической культуры региона, а также учреждений, где проводятся детские досуговые мероприятия и кальянных. Соответствующие изменения внес губернатор Глеб Никитин в указ о режиме повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Организации общественного питания должны обеспечить обслуживание посетителей из расчёта не более 30% от наличия мест в ресторанах, кафе и барах. Рекомендуется акцентировать внимание на доставке еды. Торговым сетям нужно развивать сервисы заказа и доставки товаров на дом.

Операторам мобильной связи запрещается прекращать обслуживание клиентов старше 65 лет с нулевым балансом.

«Понятно, что это приведет к определенным убыткам. Меры для поддержки бизнеса принимаются на федеральном уровне, обязательно будут решения на уровне региона. Надеюсь на понимание всех участников рынка», — обратился глава области в предпринимателям.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в регионе ввели режим повышенной готовности. Были временно закрыты все муниципальные бассейны, театры, ФОКи. Вузы области перешли на дистанционное обучение, аналогичные меры приняты в организациях среднего профессионального образования. Школьники в настоящее время находятся на каникулах до 12 апреля, после чего основная часть школ области будет переведена на дистанционное обучение.