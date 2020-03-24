, 17:42 — REGNUM Посольство России в Таиланде рекомендует российским гражданам покинуть страну до введения на её территории чрезвычайного положения из-за коронавируса. Соответствующее заявление распространила 24 марта пресс-служба диппредставительства.

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам, пребывающим на территории Таиланда, воспользоваться сохраняющимся в настоящее время регулярным авиасообщением для возвращения на родину в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча в телевизионном обращении объявил о введении с 26 марта чрезвычайного положения на территории королевства в связи с распространением коронавируса.

По последним данным, в Таиланде официально подтверждено 827 случаев заражения новым коронавирусом, четыре из которых завершились летальным исходом.