Москва, 24 марта 2020, 17:42 — REGNUM Член Центрального штаба ОНФ, профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета Сергей Кабышев назвал волонтерские штабы помощи пожилым и маломобильным гражданам в регионах «гарантами законности и добросовестности этой помощи».
Затем алгоритм действий такой: волонтер, приходя к нуждающимся в помощи, предъявляет им свой паспорт и бейджик. О том, что у каждого волонтера есть бейджик с номером телефона регионального штаба, сообщил председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук на пресс-конференции, прошедшей во вторник, 24 марта, в режиме он-лайн.
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