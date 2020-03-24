Москва, , 17:42 — REGNUM Член Центрального штаба ОНФ, профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета Сергей Кабышев назвал волонтерские штабы помощи пожилым и маломобильным гражданам в регионах «гарантами законности и добросовестности этой помощи».

«Мы не можем допустить, чтобы доброе и важное дело, в котором участвуют тысячи добровольцев, было скомпрометировано. Поэтому всем желающим помочь, необходимо регистрироваться в региональных штабах и получить бейдж волонтера», — отметил Сергей Кабышев.

Затем алгоритм действий такой: волонтер, приходя к нуждающимся в помощи, предъявляет им свой паспорт и бейджик. О том, что у каждого волонтера есть бейджик с номером телефона регионального штаба, сообщил председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук на пресс-конференции, прошедшей во вторник, 24 марта, в режиме он-лайн.

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«По указанному номеру необходимо позвонить и проверить принадлежность визитера к соответствующему штабу. Мы должны обезопасить граждан от всяких случайностей, и понимая риски, которые в этом процессе существуют, лишний раз перезвонить и удостовериться, что помощь оказана», — завершил свой комментарий Сергей Кабышев.