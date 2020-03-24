Москва, , 17:41 — REGNUM Помощь Италии принесёт положительные очки для России. Об этом 24 марта заявил руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, здесь играют роль сразу два фактора. Первый — продемонстрировать свою готовность не только к диалогу, но и к оказанию взаимопомощи, в том числе и тем нашим партнёрам в Европе, которые пошли на поводу у Вашингтона, у объединённого Брюсселя, которые и ввели против нас разного рода санкции», — заявил Михайлов.

«Как говорят, друзья познаются в беде — в данном случае мы познаёмся в беде как друзья для европейской страны. И второй важный фактор — мы сами тренируемся, мы сами испытываем возможности своей военной медицины, возможности к развёртыванию военно-медицинской техники, возможности к взаимодействию между целым рядом служб», — подчеркнул он.