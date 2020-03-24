Челябинск, , 17:40 — REGNUM С пожилых жителей Челябинской области не будут брать деньги за доставку им еды и лекарств. Об этом в Facebook объявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Тем самым она опровергла появившиеся слухи о том, что с граждан якобы будут брать деньги за эту социальную услугу.

«Когда системы перестраиваются по сути в режим военного времени и повышенной готовности, очень много желающих, сидя в сторонке, найти малейший изъян, хайпануть и наблюдать в сторонке, как люди, которые должны лечить и помогать пишут объяснительные и комментарии. Видимо, кому-то это доставляет удовольствие», — написала чиновница.

Она добавила, что в регионе насчитывается более 100 тысяч граждан в возрасте старше 65 лет. Органы соцзащиты, в том числе и комплексные центры социального обслуживания, мобилизованы на помощь в первую очередь им. Только за первые сутки помощь получили 833 человека.

При этом она уточнила, что продукты питания приобретаются за счёт заявителя. Бесплатной является лишь доставка.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Алексей Текслер призвал пожилых людей оставаться дома в период пандемии коронавируса. Пи необходимости, граждане могут обращаться в органы соцзащиты по телефону, а при первом недомогании — вызвать врача.

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