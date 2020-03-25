25 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Успех Half-Life: Alyx вдохнул новую жизнь в VR-гарнитуры. Но стоит ли сразу бежать в магазин ради покупки одной из них?

Артём Дубровский, , 09:36 — REGNUM С релиза Half-Life: Alyx прошло совсем немного времени, но игра уже успела завоевать всеобщую любовь. Оценки на Metacritic (92 балла из 100 от критиков и 8,7 из 10 от игроков) говорят о том, что компании Гейба Ньюэлла всё-таки удалось повторить былой успех и наконец-то отмыться от позорного релиза Artifact. Более того, продолжение Half-Life стало, по сути, первым AAA-проектом, изначально созданным для устройств виртуальной реальности.

Кадр из компьютерной игры «Half-Life: Alyx» Half-life.com

Правда, прикоснуться к продолжению культовой серии удалось далеко не всем — как показали многочисленные стримы, «комплектом виртуальной реальности» (а это не только гарнитура, но и специальные контроллеры) обладает совсем небольшой процент игроков. Однако релиз Alyx вполне может склонить чашу весов геймерского интереса в сторону покупку VR-комплекта. Но стоит ли вестись на провокацию Ньюэлла?

Для прохождения Alyx игроку придётся приобрести крайней недешёвый набор игровых аксессуаров: гарнитуру, контроллер управления и набор камер для более точного отслеживания движения. При этом максимально комфортное погружение в триквел Half-Life потребует покупки Valve Index — нового VR-устройства от создателей игры с набором контроллеров, позволяющих очень точно отслеживать положение пальцев игрока и силу их нажатия на объекты. А главная особенность этого комплекта заключается в том, что его всё ещё нельзя официально купить на территории РФ.

Тем не менее «дорого и сложно» — не значит невозможно. Допустим, желаемый комплект куплен, первичная настройка произведена, а Alyx уже стоит на скачке. Что будет с только что приобретённой дорогой «игрушкой» после нескольких приятных часов в новую Half-Life? Отправится собирать пыль на полку или послужит для запуска других, не менее достойных проектов?

Кадр из компьютерной игры «Half-Life: Alyx» Half-life.com

Дело в том, что действительно стоящих внимания PC-игр на VR всё ещё не так много. Да, их список увеличивается ежемесячно, но далеко не каждый захочется поддержать рублём. В рамках этой ситуации крупные компании-разработчики давно приняли удобное решение: не создавать новые игры для VR, а лишь адаптировать свои наиболее успешные проекты под виртуальную реальность. Таким образом, уже сейчас в VR-шлеме можно прогуляться по мирам TES V: Skyrim, Resident Evil 7, Superhot, Assetto Corsa, Serious Sam, Elite Dangerous, No Man’s Sky и др. Каждая из этих игр достойно перенесена в виртуальную реальность и предлагает всё тот же интересный игровой опыт — просто с новой перспективы.

Другое дело — проекты, изначально созданные для VR-устройств. В этой категории преобладают независимые разработки, поэтому и выбрать среди них своего «фаворита» будет не так-то просто: VR-игры редко подвергаются широкой огласке и обсуждению (Alyx — исключение из правил). Тем не менее несколько наиболее интересных проектов всё же стоит отметить:

Beat Saber — главная современная звезда на рынке VR-развлечений. В этой ритм-игре геймерам нужно вооружиться двумя световыми мечами и в такт музыки пытаться разрубить летящие прямо в лицо разноцветные блоки. Геймплейных особенностей здесь сразу несколько: рубить блок можно только мечом подходящего цвета, наносить удары нужно с определённой стороны, а скорость полёта «кубиков» может увеличиться до невообразимых значений в зависимости от запущенной композиции. Как итог: благодаря быстрому и весёлому игровому процессу Beat Saber планомерно завоёвывает всемирную любовь и ежедневно получает различные модификации от благодарного сообщества.

Star Trek: Bridge Crew — это приключенческая игра по мотивам популярного фантастического сериала «Звёздный путь». В Bridge Crew геймеры смогут взять на себя управление космическим кораблём, путешествующим по Галактике во время выполнения различных миссий. Из наиболее интересного — возможность разрешать космические конфликты в компании двух других игроков, у каждого из которых будет своя роль на виртуальном мостике.

А вот виртуальный многопользовательский шутер Hover Junkers больше подойдёт любителям активных действий и стилистики постапокалипсиса. Управляя одноместным кораблём на воздушной подушке, геймерам предстоит уничтожить всех соперников и забрать с собой полезные припасы, которые помогут выжить в суровом мире будущего.

Другой необычный экшен для ценителей виртуальной реальности — Pavlov VR. Эта игра исполняет мечты тех геймеров, которые уже много лет грезят «поиграть в Counter Strike в VR-шлеме». Здесь игроки соревнуются в меткости и тактике, вооружившись различными копиями современного огнестрельного оружия. Из наиболее приятного: высокая реалистичность стрельбы и множество игровых режимов.

Поклонников поджанра Souls-like привлечёт проект с говорящим названием In Death. В этой ролевой игре геймеры станут лучниками, противостоящими ордам могущественных врагов. Умирать здесь придётся часто, а одно пущенная мимо стрела может загубить всё предыдущее прохождение. А разнообразить частые «забеги» в In Death призвана процедурная генерация уровней.

А когда захочется отдохнуть от постоянных сражений, можно запустить Moss — милую приключенческую игру с элементами головоломки. Здесь игроку предстоит стать лучшим другом маленькой мышки Куилл, которая пытается спасти своего дядю из лап смертельной опасности. Вместе им нужно будет путешествовать по живописным локациям и много думать над тем, как пройти тот или иной уровень.

Список неплохих актуальных VR-игр можно продолжать и дальше. Более того, если выбор игрока падёт на гарнитуру виртуальной реальности для PS4 — к нему прибавятся ещё несколько проектов. Однако они так и останутся довольно бюджетными инди-наработками, которые крайне сложно сравнивать с гигантами «не VR-платформ». А составить реальную конкуренцию God of War, Uncharted, Red Dead Redemption (и многим другим действительно большим и качественным проектам) в мире виртуальной реальности может пока только Half-Life: Alyx.

Вероятно, комплекты виртуальной реальности пока всё ещё стоит рассматривать как «забавное развлечение», призванное разнообразить классический игровой опыт, а не как полноценную его замену. А покупать собственную VR-гарнитуру уж точно стоит лишь при наличии свободных средств или большой любви к указанным выше играм. Пожалуй, стоит подождать и посмотреть, к чему приведёт успех Alyx. Вполне вероятно, что в ближайшее время (а особенно после запуска консолей нового поколения) нас ждут десятки крупных и интересных проектов, изначально ориентированных на VR. А пока — лучше стряхнуть пыль с клавиатуры или геймпада и допройти один из игровых хитов последних лет.

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