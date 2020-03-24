Белгород, , 17:46 — REGNUM Воздушный крестный ход для защиты от коронавируса провёл 24 марта глава Белгородской митрополии Иоанн. Он на вертолёте с иконами и мощами пролетел за три часа над всеми районами области, сообщает пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии.

Решение о воздушном крестном ходе приняли из-за невозможности совершить земное шествие. На борт взяли ковчег с мощами святых мучеников Иакова Персеянина, священномученика Харлампия, святителей Иоасафа и Никодима Белгородских, а также иконы Божией Матери «Тихвинская» из Борисовского женского монастыря и святителя Николая Ратного. Одновременно с этим в храмах Белгородской области совершили специальные молебны. В епархии отметили, что вертолёт для крестного хода предложили неравнодушные люди, а в ближайшие дни священнослужители откроют горячую линию для духовных разговоров с теми людьми, которые оказались в изоляции.

«Это соединение неба и земли — призыв к тому, чтобы Господь явил нам свою милость. Мы обращаемся к сердцам тех людей, которые находятся в изоляции. Им нужно помочь и они, наверняка, из СМИ узнают о том, что совершен такой воздушный Крестный ход для того, чтобы прекратилась эпидемия. Есть земные средства и ученые работают для создания вакцины, чтобы прекратить эпидемию. Мы молимся о них. Но следует помнить, что верующие люди ждут помощи Божией», — пояснил митрополит Иоанн.

Воздушные крестные ходы проводили в Белгородской области уже дважды — в 2010 году во время пожаров, охвативших центральную Россию, и в 2013 году в момент эпидемии АЧС.