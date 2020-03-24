Белгород, 24 марта 2020, 17:46 — REGNUM Воздушный крестный ход для защиты от коронавируса провёл 24 марта глава Белгородской митрополии Иоанн. Он на вертолёте с иконами и мощами пролетел за три часа над всеми районами области, сообщает пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии.
Решение о воздушном крестном ходе приняли из-за невозможности совершить земное шествие. На борт взяли ковчег с мощами святых мучеников Иакова Персеянина, священномученика Харлампия, святителей Иоасафа и Никодима Белгородских, а также иконы Божией Матери «Тихвинская» из Борисовского женского монастыря и святителя Николая Ратного. Одновременно с этим в храмах Белгородской области совершили специальные молебны. В епархии отметили, что вертолёт для крестного хода предложили неравнодушные люди, а в ближайшие дни священнослужители откроют горячую линию для духовных разговоров с теми людьми, которые оказались в изоляции.
Воздушные крестные ходы проводили в Белгородской области уже дважды — в 2010 году во время пожаров, охвативших центральную Россию, и в 2013 году в момент эпидемии АЧС.