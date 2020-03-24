Симферополь, , 17:44 — REGNUM Жители Крыма, вернувшиеся из стран, где сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, могут подать заявление на больничный через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования. Об этом 24 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.

«В заявлении указываются необходимые данные и сканированные копии предусмотренных документов. После получения документов от ФСС, медицинская организация должна принять решение о выдаче электронного листка нетрудоспособности единовременно на 14 календарных дней», — уточнили в минздраве РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымская клиническая больница им. Н.А. Семашко получила право оформлять листы нетрудоспособности без очного осмотра пациента, у которого имеются показания для карантина в республике.

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