Улан-Удэ, 24 марта 2020, 17:36 — REGNUM В Бурятии на расчистку федеральных трасс от снега мобилизуют более 90 единиц спецтехники. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления дороги «Южный Байкал», местами сильные снегопады ожидаются с 24 по 26 марта.
При этом температура опустится на 10 градусов. В связи с этим управление усилило контроль за работой подрядных организаций, а также рекомендовало водителям учитывать погодные условия.
Напомним, в Главном управлении МЧС по республике объявили штормовое предупреждение 23 марта. Спасатели сообщали о возможных метелях и снежных заносах.
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