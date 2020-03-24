Улан-Удэ, , 17:36 — REGNUM В Бурятии на расчистку федеральных трасс от снега мобилизуют более 90 единиц спецтехники. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления дороги «Южный Байкал», местами сильные снегопады ожидаются с 24 по 26 марта.

При этом температура опустится на 10 градусов. В связи с этим управление усилило контроль за работой подрядных организаций, а также рекомендовало водителям учитывать погодные условия.

Напомним, в Главном управлении МЧС по республике объявили штормовое предупреждение 23 марта. Спасатели сообщали о возможных метелях и снежных заносах.

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