Москва, , 17:34 — REGNUM В настоящее время со стороны правительства РФ не видно действий, которые бы кардинально улучшали медицинскую обстановку в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил президент центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Федоров. Так он прокомментировал новость о том, что 95% жителей РФ считают важной поправку об обеспечении со стороны государства доступности и качества медицинского обслуживания.

«С моей точки зрения, последнее время у нас медицина не развивается, а наоборот — «оптимизируется». То есть она уничтожается. Доступность медицинской помощи уменьшается. Даже в таких крупных городах она очень часто переходит на коммерческую основу. Соответственно, так как медицина касается каждого человека, то для большинства граждан это самый важный момент жизни», — сказал Федоров.

Кроме того, он отметил, что в Конституции России есть много статей, которые формально прописаны, но на деле не выполняются. Поэтому, по мнению Федорова, всё зависит не от законов, а от правоприменения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, итоги опроса, проведенного ВЦИОМ, показали, что наиболее важные для граждан РФ поправки к Конституции России — доступность и качество медицинского обслуживания (95%), признание детей приоритетным направлением политики государства (93%) и защита природы страны (92%).