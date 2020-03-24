Симферополь, , 17:36 — REGNUM Жителям Крыма, оказавшимся на карантине по коронавирусу, будут дистанционно оформлять больничные. Об этом 24 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.

«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко получила право оформлять листы нетрудоспособности без очного осмотра пациента, у которого имеются показания для карантина в Крыму», — уточнили в минздраве РК.

Возможность оформить больничный дистанционно действует до 1 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией крымчан достигло семи человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму изолировали близкий круг инфицированных коронавирусом – глава РК