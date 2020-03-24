Симферополь, 24 марта 2020, 17:36 — REGNUM Жителям Крыма, оказавшимся на карантине по коронавирусу, будут дистанционно оформлять больничные. Об этом 24 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.
Возможность оформить больничный дистанционно действует до 1 июля 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией крымчан достигло семи человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму изолировали близкий круг инфицированных коронавирусом – глава РК