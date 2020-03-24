Сантьяго, , 17:45 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом выявлен на острове Пасхи (Рапа-Нуи). Об этом 24 марта сообщили местные власти в социальной сети Facebook.

По данным муниципальных властей острова, первый случай заражения коронавирусом выявлен у взрослого чнловека. В настоящее время его состояние медиками оценено как стабильное.

В связи с угрозой распространения коронавируса власти острова рекомендовали жителям соблюдать ряд профилактических мер. В частности, не приближаться друг к другу на расстояние меньше 1,5 метров, чаще мыть руки и прикрывать рот при кашле либо чихании.

Чилийский остров Пасхи является самым удалённым населённым островом в мире. Он находится в Тихом океане, в 3514 километрах от побережья Южной Америки и в 2075 километрах от ближайшего населённого пункта, острова Питкерн.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении правительством Чили комендантского часа с 22:00 (16:00 мск) до 05:00 (23:00 мск) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

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