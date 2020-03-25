Стокгольм, , 07:48 — REGNUM Правительство Швеции вводит новые ограничения в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19: теперь ресторанам, барам и кафе разрешается подавать еду и напитки только тем, кто находится за столом. Об этом 24 марта сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Новые меры, которые были представлены во время пресс-конференции 24 марта, фактически означают, что ресторанам, кафе, барам и ночным клубам больше не разрешается подавать еду и напитки за барной стойкой. Во время общения с журналистами министр по социальным вопросам Лена Хелленгрен также дала общую оценку ситуации в стране в период эпидемии COVID-19.

«Ситуация серьезная, и действия необходимы», — заявила Хелленгрен.

Запрет, как ожидается, вступит в силу завтра, то есть 25 марта, и врачи-инфекционисты по согласованию с муниципалитетами могут принудительно закрыть те мероприятия и заведения, которые не соответствуют правилам.

«Очевидно, что, когда за барной стойкой толпятся люди, все больше и больше людей встают близко друг к другу, и они не могут это регулировать, — заявил генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохан Карлсон.

По словам Карслона, рестораны по-прежнему смогут продолжать обслуживать клиентов в буфетах. Главный медик также сказал, что никаких ограничений продажи еды на вынос в ближайшее время не планируется.