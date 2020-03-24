Приштина, , 22:09 — REGNUM Вечером 23 марта состоялся телефонный разговор канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра самопровозглашенной Республики Косово Альбина Курти. По итогам разговора пресс-секретари политиков Стефен Зейберт и Перпарим Крюэзиу выступили с совестным заявлением. Об этом сообщает албанское новостное агенство Telegrafi.

Политики обсудили отношения между Сербией и Косово: канцлер ФРГ поддержала решение премьер-министра Косово о постепенной отмене пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и полной отмене пошлины к 1 апреля и высказалась в поддержку диалога под руководством Европейского союза, целью которого станет устранение всех нетарифных барьеров в торговле между Сербией и Косово. Напомним, США резко осудили политику Курти в отношении Сербии и заморозили программы помощи Косово.

По сути, такая позиция Меркель означает поддержку намерения Курти ввести вместо пошлины 100% режим взаимности в отношениях с Сербией с тем, чтобы заставить Белград признать косовскую товарную маркировку, то есть совершить признание Косово де-факто.

Также Меркель поддержала широкую амбициозную повестку реформ, выдвинутую Курти, и заявила, что ФРГ предоставит косовскому лидеру экспертную поддержку. Среди анонсированных Курти реформ есть и такие, которые направлены на сближение косовского законодательства с правом ЕС.

Глава правительства Германии также пообещала Косово поддержку в борьбе с коронавирусом.