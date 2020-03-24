Москва, , 17:20 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что регионам России надо готовиться к худшему сценарию развития событий. связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом он заявил сегодня, 24 марта, во время посещения больницы в московском поселке Коммунарка, где содержат зараженных коронавирусом.

Данную больницу сегодня, 24 марта, посетил президент России Владимир Путин. Его, в том числе, сопровождал и мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе разговора главный врач больницы в Коммунарке (Городская клиническая больница №40) Денис Проценко отметил, что на данный момент описаны два сценария пандемии коронавируса — «азиатский» и «итальянский». Он отметил, что «азиатский» сценарий более позитивен, так как предполагает некоторый всплеск заболеваемости, а затем блокирование распространения.

Но Собянин считает, что готовиться надо к худшему.

«Да, Владимир Владимирович, мне кажется, всем нашим коллегам в регионах нужно готовиться к сложному вызову, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы — ну и слава Богу, но надо готовиться», — сказал мэр Москвы, обращаясь к Путину.