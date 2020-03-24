Брянск, , 17:20 — REGNUM Плановая госпитализация ограничена в стационарах медучреждений Брянской области с 24 марта. Пациентов будут принимать в больницы только по жизненно важным показаниям.

Ограничительные меры введены в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В лечебных учреждениях временно прекращена плановая госпитализация пациентов, на две недели приостановлена работа некоторых дневных отделений больниц. В Брянской областной больнице отдельный корпус переоборудовали под инфекционный госпиталь — подготовлено 20 общих коек и шесть реанимационных. В случае необходимости количество мест могут увеличить до 140 и 18 соответственно, сообщает ГТРК «Брянск».

В регионе зафиксирован один случай заболевания коронавирусом — пациент находится в специализированном изолированном боксе в Брянской областной инфекционной больнице №1.