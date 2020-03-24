Воронеж, , 17:17 — REGNUM Воронежские школьники вернутся к учёбе с 31 марта, но дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области 24 марта.

Как сообщил на заседании руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов, с 31 марта по 12 апреля все школы региона переходят на дистанционное обучение. В настоящее время обучение по системе дистанционного преподавания проходят школьные педагоги.

Как сообщало ИА REGNUM, каникулы у воронежских школьников начались раньше срока, с 17 марта, и были продлены до 30 марта в связи с коронавирусом.

На данный момент в регионе официально подтверждено шесть случаев заражения коронавирусом, все завозные.