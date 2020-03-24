Воронеж, , 17:10 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратил внимание на недопустимость сокращения и увольнения людей под предлогом коронавируса. Об этом он заявил 24 марта на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области, сообщили в пресс-службе облправительства.

«Не должно в Воронежской области так получиться, чтобы людей сокращали и выбрасывали на улицу», — сказал Александр Гусев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронеже действует режим повышенной готовности. В регионе запрещены массовые спортивные и культурные мероприятия, отменяются концерты, приостанавливают работу кинотеатры. Торговые центры и кафе работают.