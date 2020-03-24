Рига, , 17:07 — REGNUM Государственная полиция Латвии за последние сутки возбудила 20 административных дел по фактам нарушения режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введённого в стране из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет портал Nra.lv.

По данным журналистов, всего сотрудниками полиции, с целью проконтролировать выполнение режима ЧС, было совершено 402 проверки. По-прежнему, большая часть нарушений связана с несоблюдением условий личного карантина, а также с собранием в одном месте людей, количество которых превышает 50.

Отмечается, что в Риге фиксируется большинство нарушений. По факту нарушения режима ЧС пока не был возбуждён ни один уголовный процесс. За административное нарушение режима ЧС в Латвии предусмотрен штраф в размере 350 евро. Уголовная ответственность за нарушение режима ЧС предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.