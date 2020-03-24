Сургутский район, Югра, , 17:02 — REGNUM В Югре организована очередная ведомственная проверка по анонимной жалобе сотрудника УМВД по ХМАО в паблике «Омбудсмен полиции». На этот раз на невыносимые условия труда пожаловался работник следственного отдела полиции по Сургутскому району, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Очередная жалоба полицейских ХМАО Vk.com/ombudsment

«В нашем отделе творится беспредел, связанный с ненормированным рабочим днём, нехваткой следователей (некомплект восемь единиц), большой загруженностью по уголовным делам», — пишет аноним в паблике.

Помимо этого, аноним жалуется, что «на отдаленных территориях, а это как минимум 200−300 км, при выезде на нераскрытие преступления поступают команды о том, что наряд не сменится пока не раскроет преступление».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО, по факту публикации организована ведомственная проверка. Отметим, что анонимные жалобы полицейских из Югры появляются в паблике «Омбудсмен полиции» довольно часто. Крайняя челобитная была опубликована 4 марта. По жалобам организовываются проверки, вплоть СУ СКР по ХМАО, есть реагирование в виде дисциплинарных взысканий. Однако поток жалобщиков не прекращается.