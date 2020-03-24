Лиссабон, , 16:59 — REGNUM В течение суток в Португалии новым коронавирусом заразились 302 человека, передаёт 24 марта CIK.

По данным местного минздрава, теперь число заражённых SARS-CoV-2 составляет 2362. Общее число умерших от вызванного вирусом заболевания составляет 29.

Уточняется, что больше всего от вируса страдает северная часть Португалии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Португалии с 19 марта действует режим чрезвычайного положения.

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