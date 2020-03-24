Москва, , 16:58 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин призвал российские регионы готовиться к проблемам в связи с коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина в больнице в Коммунарке.

«Мне кажется, всем нашим коллегам в регионах нужно готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что если эти проблемы минуют российские регионы, то «и слава Богу», однако подчеркнул, что к ним всё равно надо готовиться.