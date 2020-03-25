Стокгольм, , 07:24 — REGNUM Бьорн Олсен, Йоаким Роклёв и 12 других шведский ведущих исследователей в области эпидемиологии требуют, чтобы Агентство общественного здравоохранения Швеции раскрыло карты и наконец-то объяснило основы столь странной стратегии шведских властей в борьбе против короновирусной инфекции COVID-19. Об этом 24 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

Напомним, что еще ранее шведские власти, отвечающие за систему оказания медицинской помощи своим гражданам, в частности, Агентство общественного здравоохранения Швеции, уже сталкивались с критикой в свой адрес. На прошлой неделе британские ученые из Имперского колледжа в Лондоне поспорили со своими шведскими коллегами на тему того, как все-таки лучше бороться с распространением COVID-19. По мнению британских вирусологов, стратегия Агентства общественного здравоохранения Швеции, предусматривающая заражение всего населения за сравнительно длинный период времени, является не только несостоятельной, но и, если ее распространить на другие страны, опасной для людей, так как по подсчетам исследователей из Имперского колледжа в Великобритании может погибнуть 250 000 человек.

По словам 14 шведских исследователей, усомнившихся в адекватности действий властей своей страны, в настоящее время уже существуют эпидемиологические модели для прогнозирования важности различных мер, необходимых для любых систем общественного здравоохранения. Именно это и заставило Великобританию изменить свою стратегию на прошлой неделе. Однако шведские власти по-прежнему рассчитывают на постепенное заражение всего населения при условии мобилизации национальной системы здравоохранения с целью выработки коллективного иммунитета у людей к COVID-19.