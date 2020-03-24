Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Компания Arkade выпустила в продажу устройство Motion Blaster, которое представляет собой контроллер для игры на смартфонах. Об этом 24 марта сообщил портал Screen Rant.

Производитель выложил в сеть смешной рекламный ролик, который демонстрирует, как устроен контроллер, выполненный в виде футуристичного пистолета. Отмечается, что при помощи Motion Blaster геймеры смогут играть в игры как для смартфона, так и для ПК (например, подключение к Steam осуществляется через Steam Link).

Разработчик запустил в поддержку проекта компанию на платформе Indiegogo, которая стартовала сегодня, 24 марта 2020 года и продлится до 24 апреля 2020-го. В качестве промоутера Arkade привлекла известного видеоблогера PewDiePie.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания HP вместе с Valve и Microsoft создаст гарнитуру виртуальной реальности нового поколения. HP пока не сообщила никаких деталей об устройстве, заявив лишь, что гарнитура задаст новый стандарт в VR, будет «удобной и совместимой» и сделает геймплей «более захватывающим».

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