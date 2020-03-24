Пермь, , 16:56 — REGNUM В Перми госпитализирован главный врач городской больницы. У него подозревают коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Пермского края.

По данным ведомства, под наблюдением медиков главврач клиники оказался после возвращения с заграничного отдыха. Все, с кем контактировал госпитализированный пермяк, взяты под наблюдение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Прикамье выявлено три случая коронавирусной инфекции. О лабораторном подтверждении третьего случая завили 19 марта.

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