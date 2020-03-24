Волгоград, 24 марта 2020, 16:58 — REGNUM Прекратить незаконную перевозку граждан по пяти автобусным маршрутам постановил Городищенский районный суд Волгоградской области. У частного перевозчика отсутствовали необходимые свидетельства об осуществлении перевозок и карты маршрута, сообщили 24 марта в пресс-службе региональной прокуратуры.
Индивидуальный предприниматель осуществлял перевозки под видом заказных. Он не оформил необходимые документы — свидетельство и карты маршрутов, которые обязаны быть у водителей. Пассажиры, пользуясь таким транспортом, лишаются установленных действующим законодательством прав и гарантий. Незаконными признали маршрутки № 15С «ул. Титова — ВолгоГРЭС», № 59 «Спартановка — Землячки», № 6К «ул. Космонавтов — Аэропорт», № 44 «ул. Танкистов — ДОК им. Куйбышева», № 198 «остановка ВГТЗ г. Волгоград — р.п. Ерзовка (Городищенского района)».
Суд обязал перевозчика прекратить незаконную деятельность