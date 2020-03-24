Москва, , 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

«По Telegram отправите, там один только контакт — написано «Дима», телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — объясняет на видео Песков одному из сотрудников больницы, держа в руках смартфон и отдавая инструкции по съёмке Владимира Путина во время посещения медицинского учреждения.

Позднее пресс-секретарь президента РФ в комментарии изданию Life заявил, что у него не было времени ждать дезинфекцию смартфона: «Мы не можем подвергать президента риску».