Эр-Рияд, , 16:57 — REGNUM Первый случай летального исхода в результате заболевания COVID-2019 зафиксирован в Саудовской Аравии. Об этом 24 марта сообщил официальный представитель минздрава страны в своём Twitter.

Как уточнил представитель ведомства, погибший был уроженцем Афганистана. Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в стране на сегодняшний день достигло 676 человек.

В стране введён комендантский час, в течение трёх недель людям запрещено покидать свои жилища с 19:00 до 06:00 по местному времени под угрозой штрафа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 562 случаях заражения коронавирусом, выявленных в Саудовской Аравии.

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