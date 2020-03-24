Москва, , 16:53 — REGNUM В Москве из инфекционной больницы в Коммунарке были выписаны 70 человек. Об этом 24 марта сообщили в штабе по распространению коронавируса.

В штабе отметили, что среди выписанных не было тех, у кого подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Сейчас в медучреждении под наблюдением врачей находятся 412 пациентов, среди которых 156 человек — с диагнозом пневмония.

«Положительные результаты тестов подтвердили коронавирус у 82 пациентов», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницу в Коммунарке госпитализировали певца Льва Лещенко.