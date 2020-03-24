Екатеринбург, , 17:02 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областному правительству поддержать медработников, которые работают с жителями в ситуации с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Правительство сформирует рабочую группу. Ей поручено «подготовить в кратчайшие сроки меры поддержки особо уязвимых категорий работников», сказал глава региона. Речь идет о тех медиках, которые «работают непосредственно с населением».

Также рабочая группа предложит меры поддержки субъектам малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе официально признано 13 случаев COVID-19. Все пациенты госпитализированы, все они ранее приехали из Европы.

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