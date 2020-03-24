Иваново, , 16:51 — REGNUM 222 человека попали под наблюдение медиков из-за коронавируса только за последние сутки, 23 марта, в Ивановской области. Об этом рассказал глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин, сообщила пресс-служба облправительства.

Все они находятся дома в режиме самоизоляции — ранее они вернулись из заграничных поездок, признаков ОРВИ у них не нашли.

Всего в регионе по данным на 24 марта под наблюдениям остаются 543 человека, 100 человек прошли положенные 14 дней карантина и выписаны в связи с окончанием сроков карантина и отрицательными результатами тестов.

Официально коронавирус подтверждён у одного жителя региона. Ещё у одного пациента экспресс-тест показал положительный результат, ожидается лабораторное подтверждение анализов.