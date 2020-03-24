Москва, , 16:50 — REGNUM Администрация социальной сети Instagram удалила размещённую на её площадке недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом, выполнив соответствующее требование Генпрокуратуры России. Об этом сообщили 24 марта в пресс-службе Роскомнадзора.

«Instagram выполнил», — приводит коментарий пресс-служба RNS.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры предписал средствам массовой информации «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан», а также интернет-ресурсам YouTube, Instagram, Facebook и «ВКонтакте» удалить недостоверные данные о коронавирусе в России.

Накануне в ведомстве сообщали, что предписание выполнили все, кроме Instagram и YouTube.