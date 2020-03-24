Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 25 и 26 марта ожидается усиление ветра до 18 м/с. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В течение 25 марта в Петербурге и Ленинградской области ожидается юго-западный, западный ветер. Ночью и утром его порывы будут достигать 7−12 м/с, а днем местами до 15−18 м/с. Такие же погодные условия сохранятся и в четверг, 26 марта, однако порывы ветра будут более умеренными — до 15 м/с.

В остальном температура воздуха будет повышаться. Днём 25 и 26 марта столбик термометра покажет до 10 градусов тепла, а вечером до +1. При этом в течение двух дней ожидается переменная облачность без осадков.

Отметим, по данным главного специалиста Центра ФОБОС Михаила Леуса, положительная температура в регионах сохранится до конца недели. Начало следующей волны холодна петербуржцам и жителям Ленобласти стоит ожидать в ночь с воскресенья на понедельник, 29 на 30 марта.