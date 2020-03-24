Кострома, , 16:42 — REGNUM В Костроме бывшую сотрудницу налоговой инспекции признали виновной во взяточничестве. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Суд установил, что начальница отдела камеральных проверок инспекции Федеральной налоговой службы по Костроме ускорила процесс ликвидации трех организаций, нарушивших налоговое законодательство. Также женщину уличили в передаче информации о финансовом состоянии ряда организаций своему знакомому — руководителю коммерческой структуры. За разглашение тайных сведений в 2017 и 2018 годах женщина получила 110 тысяч рублей.

В итоге, экс-сотрудницу признали виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.ч. 2,3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Осуждённую обязали заплатить штраф в размере 1,7 миллиона рублей и лишили права занимать государственные должности на 5 лет. Взяткодателя суд простил «в связи с детальным раскаянием».