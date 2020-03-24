Белгород, , 16:42 — REGNUM Уголовное дело возбуждено после доследственной проверки по факту несчастного случая на производстве на одном из сельхозпредприятий Прохоровского района Белгородской области, сообщили 24 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета. Механизатор пренебрёг правилами техники безопасности и у него не было наряда на работу.

Как выяснили следователи, 20 февраля 2020 года 41-летний механизатор ООО «Агрокомплекс Ивнянский» вместе с напарниками выполняли работы по демонтажу глубинного насоса и труб в селе Подольхи. В какой-то момент одно из креплений трубы сорвалось и ударило механизатора по голове. На мужчине не было средств специальной защиты, у него отсутствовал наряд на выполнение работ, подписанный лицом, отвечающим за технику безопасности, не было допуска к демонтажным работам. Механизатор скончался в машине скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело, следствие определяет лиц, отвечающих за соблюдение техники безопасности на предприятии.

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